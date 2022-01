México.- La actriz Claudia Martín habla por primera vez de su divorcio del productor Andrés Tovar, quien supuestamente le fue infiel con la también actriz Maite Perroni.

Claudia Martín Martínez, protagonista de la telenovela “Fuego Ardiente” de Televisa, brindó una entrevista a la revista TvyNovelas en la que habló de la infidelidad de Andrés Tovar y Maite Perroni.

Aunque el productor del programa “Sale el Sol” y la protagonista de la serie “Oscuro Deseo” de Netflix negaron que su relación inició cuando él todavía estaba casado con Claudia Martín, meses después confirmaron en Instagram que habían decidido darse una oportunidad en el amor.

Claudia se sinceró en la entrevista con TvyNovelas sobre la separación de Andrés Tovar y posteriormente su divorcio.

“Descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te paso algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije: ‘de aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y persona’, y eso hice, no me detuve”, aseguró.

Claudia Martín en una instantánea que subió a su Instagram./ Foto: Captura

La actriz de 32 años incluso agradeció haber vivido esta experiencia que definitivamente la formará como la mujer que desea ser.

“Hoy por hoy agradezco todo lo vivido, porque eso conforma la mujer que soy en este momento”, destacó.

Claudia Martín compartió que rodearse de la gente que la quiere, la ayudó a mejorar su calidad de vida en varios aspectos.

“Estoy muy bien, aprendí a comer mejor, a hacer más ejercicio. Me siento mucho mejor, mejoré mi calidad de vida y me enfoqué en estar bien, creo que también ayuda rodearte de personas que te aportan energía positiva y cosas buenas”, agregó.

Con esta foto, Andrés Tovar y Maite Perroni confirmaron su romance, aunque ya no está en sus redes sociales./ Foto: Google

Divorcio de Claudia Martín, no es un fracaso

Claudia Martín dejó claro que su divorcio de Andrés Tovar, con quien se casó en Oaxaca en 2019, no es un fracaso, al contrario aprendió qué desea de ahora en adelante en su vida.

“Esto fue parte del universo y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida”, continuó.

En este 2022, Claudia Martín está lista para volver a enamorarse, pues a pesar del dolor que vivió, aún cree en el amor.

Sebastián Rulli y Claudia Martín protagonizarán la nueva telenovela "Los Ricos también lloran"./ Foto: Instagram

“¡Claro! Eso jamás estará cerrado para mí, nunca dejaré de creer en el amor, por supuesto que estoy más abierta, con esa ilusión siempre”, compartió.

Incluso la artista reveló las características que ahora busca en un hombre para que pueda considerarlo como una pareja.

“Debe ser un hombre honesto cien por ciento, respetuoso, una persona que admire y que tenga bonitos sentimientos, trabajador, pero básicamente que sea auténtico y honesto”, finalizó.

