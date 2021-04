Ciudad de México.- Luis Miguel lanzó “1+1= 2 Enamorados” en 1982 cuando tenía 12 años, y ahora su ‘clon’, el influencer Luis Arturo, canta el mismo tema en versión reggaetón.

El cantante de 14 años luce un look de cabello largo y lacio tal como Luis Miguel llevó su cabello en los años ochenta, cuando “1+1= 2 Enamorados” sorprendió en el álbum debut “Un Sol”.

Luis Arturo, quien también es gamer, decidió hacer este cover para que los de su generación conozcan uno de los mejores éxitos de Luis Miguel al iniciar su trayectoria musical.

Me han llegado comentarios que me han dicho que no conocían la canción o que gracias a mí les gustó más, incluso alguno dijo que le gustó más que la original y eso me pone muy feliz", compartió Luis Arturo, en entrevista telefónica con Agencia Reforma.