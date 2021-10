Coldplay confirma gira sustentable por México en 2022

AM.- Coldplay le dio la sorpresa de su vida a sus fans, al subir a sus redes sociales la confirmación de su gira 2022 con motivo de la salida de su disco “Music of the Spheres” que llegará a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En esta ocasión, y como es costumbre por parte de la banda, sorprenderán con un modelo sostenible que reducirá en un 50% las emisiones de CO2.

Debido al COVID-19, la banda inglesa, comunicó que no darían conciertos con aforos grandes, hasta que encontraran un modelo ecológico para hacerlo, por ello y ante el estreno de su su noveno álbum de estudio “Music of the Spheres”, del que ya se han dado a conocer sencillos como “My Universe”, “Higher Power” y “Coloratura”, decidieron dar la buena noticia.

La gira de Coldplay llegará a México. Foto: Facebook

La primera parada de la gira por México será en Monterrey el 25 de marzo, para seguir en Guadalajara el 29 del mismo mes.

Después, en Ciudad de México, la cita será el 3 de abril del 2022.

Coldplay promete una grata experiencia en su concierto. Foto: Facebook

Los boletos saldrán a la venta el 19 y 20 de octubre, en Preventa Banamex.

Hemos estado planeando esta gira durante muchos años y estamos muy emocionados de poder volver a tocar delante de vosotros. Al mismo tiempo somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado dos años hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible”, dijo el grupo británico en un comunicado.





Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos