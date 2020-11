Combaten Emiliano Zurita y Alfonso Herrera tabúes con ‘El baile de los 41’

México.- En pleno siglo 21, la homosexualidad se abre paso gracias a un mundo más abierto e inclusivo; aun así, no fue fácil para el director David Pablos levantar una película histórica con esta temática: “El Baile de los 41”, la cual se estrena hoy.

Y eso, dijo en entrevista, es un indicador de que aún queda mucho camino por recorrer.

Fue muy difícil conseguir los fondos y levantarla por ser una película que retrata a la comunidad gay. Justo porque hay, no sé si un miedo, pero sí una falta de apoyo clara, al menos yo lo viví así en el proceso de la producción”, aseguró.

Su nuevo filme parte de aquel suceso de 1901 en el que la Policía realizó una redada en un domicilio de la colonia Tabacalera para detener a 41 hombres que gozaban una fiesta vestidos de mujeres. Dentro de los participantes se encontraba Ignacio de la Torre y Mier, yerno del entonces presidente Porfirio Díaz.

“Me atrajo mucho ver cómo hay demasiadas cosas que no han cambiado desde el porfiriato, en el aspecto social, principalmente, y también en el político”, dijo el director.

Parte de este acontecimiento histórico no será el enfoque principal, su ficción se basará únicamente en la vida sentimental de De la Torre y Mier, cuyo rol será interpretado por Alfonso Herrera.

Justamente es Alfonso Herrera una de las estrellas que más se ha comprometido con la libertad y la inclusión de la comunidad LGBTT+, y ahora espera que “El baile de los 41” marque un antes y un después en el tema.

El hecho de que un personaje sea homosexual no es lo más importante, sino la coyuntura, el contexto en el que se encuentra. He hecho dos personajes homosexuales, de la misma forma que he interpretado a 40 personajes heterosexuales”, confesó el actor en entrevista con la agencia EFE.