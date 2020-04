Comediante dona su plasma para combatir el coronavirus

Monterrey, Nuevo León.- Un comediante de Stand Up México que se había contagiado de coronavirus (Covid-19), decidió donar su plasma para combatir a dicha enfermedad.

El comediante mexicano, Mike Salazar, quien se había contagiado de coronavirus y que posteriormente se recuperó, anunció en sus redes sociales que donó su plasma.

Estoy positivo a pesar de que me diagnosticaron con coronavirus. He estado bien, tranquilo, mi resultado me lo dieron el martes 24 y estoy tratando de asimilar", había informado Mike cuando dio positivo a Covid-19.