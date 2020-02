Comiendo hamburguesas en el piso, Joaquin Phoenix celebró su Oscar

Estados Unidos.- El gran actor Joaquin Phoenix, ganador del Oscar al ‘Mejor Actor’, celebró su galardón comiendo hamburguesas sentado en el piso al lado de su novia, la actriz Rooney Mara, quien incluso se olvidó del glamour y se cambió los tacones por unos tennis Converse.

Desde su llegada al Teatro Dolby de Los Ángeles, California, la pareja no dejó de derrochar amor, lo que llamó la atención de la prensa internacional, sobre todo porque siempre han sido reservados en su vida personal.

El actor, quien ganó su primer Oscar por su actuación en el ‘Joker’, aprovechó el micrófono para agradecer, pero sobre todo para hablar de causas humanitarias.

En su discurso, Phoenix pidió unidad. También expresó que espera que a otros se les otorgue lo que a él, una oportunidad de ser mejores.

He sido un sinvergüenza en mi vida, he sido egoísta, he sido cruel a veces, difícil en el trabajo, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad”, dijo.