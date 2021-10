México.- El actor mexicano Flavio Peniche mató de un balazo por accidente a un actor durante una filmación, similar a la tragedia que vive actualmente Alec Baldwin quien disparó contra la directora de fotografía de la película "Rust" quien fue declarada muerta.

La noche de este jueves se volvió viral la lamentable noticia protagonizada por el actor Alec Baldwin, quien durante la filmación de su película "Rust" disparó un arma que supuestamente era de fogueo, pero que resultó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, e hirió de gravedad al director Joel Souza.

Flavio Peniche mató a un actor en pleno rodaje y fue a la cárcel

Tras esta terrible noticia, el actor Flavio Peniche, hermano de Arturo Peniche, recuerda la tragedia similar que él vivió en 2003, cuando filmaba en Cuernavaca la película "La venganza de la alacrana", pues de igual forma disparó un arma que pensó que era de utilería, pero con la cual le quitó la vida a un extra.

En 2003 Flavio Peniche mató a un compañero por accidente al dispararle en una escena y fue sentenciado a 14 años por homicidio imprudencial. Foto: Especial

El lunes 15 de agosto de 2003, Flavio Peniche se encontraba grabando en Cuernavaca una escena de la película en la que disparaba contra sicarios, sin embargo, la pistola que supuestamente era de utilería tenía una bala de verdad, por lo que de forma accidental mató a Antonio Velasco Gutiérrez, apodado 'El Flaquito', quien participaba como extra en la filmación.

Tras este lamentable hecho, Flavio Peniche fue acusado de homicidio imprudencial y encarcelado por las autoridades del estado de Morelos.

El hermano menor de Arturo Peniche y tío de Brandon Peniche fue sentenciado a 14 años de prisión, pero pudo negociar una indemnización y pagar fianza de 40 mil dólares, por lo cumplió con su condena fuera de la cárcel, la cual terminó en 2017.

Fue algo muy impresionante, pensé que era sangre ficticia, me puse como loco, me pegaba, decía que no era posible, que era un sueño, pero lamentablemente ha sido la peor pesadilla de mi vida, expresó el actor en aquél entonces.

En entrevista con "Ventaneando", Flavio Peniche recordó lo vivido hace 18 años, una tragedia similar a la que vive ahora Alec Baldwin.

Estoy muy consternado con esta noticia porque me remonta a lo que viví años atrás y no quiero ni imaginarme por lo que está pasando tanto la familia de la directora como este señor", contó Flavio Peniche.

Respecto al caso de Alec Baldwin, Flavio dijo que lo ve como un accidente por lo que se dice en los medios como siempre hay un responsable que es el encargado de las armas y se supone que un arma de cine y una bala de salva para cine no lastiman a un compañero o a una persona, a mí me han disparado hasta en la cabeza y no pasa nada", compartió el actor mexicano.

Sobre cómo se recuperó emocionalmente de esta difícil vivencia, Flavio relató que es un dolor indescriptible que nunca se va.

Es un dolor que únicamente Dios puede ayudarte a mitigarlo y aprender a vivir con este dolor, porque no se quita nunca, estas imágenes no se quitan nunca, hay días que duele más y otros menos... no te queda más que arrodillarte y pedirle al señor que te dé la sabiduría para poder enfrentar esto que estás viviendo”, finalizó Peniche.

El actor publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el que manda sus condolencias a la familia de Halyna Hutchins, así como su apoyo a Alec Baldwin.

Brandon Lee fue asesinado el grabar "El Cuervo"

Brandon Lee El hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, fue asesinado en pleno rodaje de la cinta "El Cuervo" (The Crow).

Fue en 1993 que Brandon Lee grababa "El Cuervo", dirigida por Alex Proyas, cuya historia trataba de un hombre llamado Eric Draven es brutalmente asesinado junto a su novia la noche anterior a Halloween, pero un año más tarde Eric revive para tomar venganza.

Sin embargo en una de las escenas el protagonista recibe un disparo en el abdomen que debido a un error de la producción fue con una bal real.

Brandon Lee murió tras recibir un balazo en el estómago cuando grababa "El Cuervo". Foto: Especial

Brandon Lee fue llevado al hospital de urgencia, pero pese a los esfuerzos de los médicos que lo atendían, tras seis horas de cirugía fue declarado muerto, tenía apenas 28 años de edad.

Esto ocurrió cuando faltaban solo unos días para terminar de grabar la película, por lo que el director, de acuerdo con la familia de Brandon Lee, decidieron terminarla con la ayuda de otro actor caracterizado como el fallecido Lee.

