México.- La serie “Pam and Tommy” por fin tendrá su estreno este 2 de febrero en la plataforma Star+, donde la actriz Lily James lucirá el prominente cuerpo de Pamela Anderson, aunque en la vida real no se parezcan en nada.

Lily James, una actriz británica de 32 años que ha participado lo mismo en películas independientes y comerciales, luce irreconocible cuando se transforma en la modelo de 53 años en su época de más fama.

Esta fue una de las primeras imágenes de Lily James como Pamela Anderson para "Pam and Tommy"./ Foto: Google

Algunas de las historias en donde se ha visto a Lily James tal como ella es físicamente son: “Cenicienta”, “Baby Driver”, “Mamma Mia! Here We Go Again”, “Yesterday” y “Rebecca”.

Lily James en su papel de "Cenicienta" en 2015./ Foto: Google

Pero ahora, además del reto de interpretar a Pamela Anderson, la británica debe exhibir en “Pam and Tommy” las curvas que le quitaron el sueño a muchos hombres en los años 90 al posar en la revista Playboy varias veces y al filtrarse su video sexual con su entonces esposo Tommy Lee.

Precisamente la serie que estará disponible en Star+ contará esa parte de la vida de Pamela Anderson, cuando al estar casada con Tommy Lee, baterista de la banda Mötley Crüe, grabó un video sexual durante su luna de miel que después se difundió sin la autorización de sus protagonistas.

Así lucían Tommy Lee y Pamela Anderson cuando eran pareja./ Foto: Google

Lily James actúa de Pamela Anderson, mientras que el actor Sebastian Stan es quien interpreta a Tommy Lee, juntos han sorprendido en las fotografías promocionales de “Pam and Tommy” debido a que se ven igualitos a la mediática ex pareja.

Sebastian Stan y Lily James protagonizan la serie "Pam and Tommy"./ Foto: Google

Lily James usa prótesis en los pechos

Además del maquillaje que David Williams aplica increíblemente a Lily James en su rostro durante más de cuatro horas para lograr el mayor parecido con Pamela Anderson, la actriz también usa una prótesis de pechos para conseguir la exuberante talla de la modelo.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción de “Pam and Tommy”, Lily James carga con un busto falso de talla 34DD dentro y fuera del set de grabación de la serie, porque le ayuda a meterse aún más en el personaje.

A la izquierda Lily James en "Pam and Tommy", a la derecha Pamela Anderson en "Baywatch"./ Foto: Especial

En algunas imágenes que fueron captadas durante el rodaje, se ve a la actriz en la playa luciendo un traje de baño rojo con gran escote, como el que lucía Pamela Anderson para la clásica serie “Guardianes de la Bahía” que en inglés se tituló "Baywatch".

“Lily se está divirtiendo mucho metiéndose en el personaje y jugando a disfrazarse con el pecho falso. Los senos realmente la ayudan a meterse en el personaje y le encanta caminar con ellos, porque, naturalmente, tiene un busto más modesto”, contó una persona cercana a la británica.

A continuación mira el tráiler subtitulado de la serie "Pam and Tommy", que inicia este 2 de febrero de 2022 en Star+ con los tres primeros capítulos.





