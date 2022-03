Silao.- El carbón del lápiz, una hoja de papel y los pensamientos a flote bastan para que Obed Alejandro Nuñez Ramos, mejor conocido como Alex Mighty, convierta sus palabras en música al ritmo del rap.

Originario de Silao de la Victoria, Alex ya expresaba su amor por la música a edad temprana, coreando cada canción que salía de la radio, especialmente aquellas melodías del género urbano.

Con el tiempo fue puliendo su voz, sus letras y acordes, a tal punto de generar su propia música, pues con sólo 13 años y cursando el primer grado de secundaria, Alex Mighty tomó las riendas de su sueño lanzando sus creaciones a través de YouTube, dando así, comienzo a su carrera en el mundo del rap.

Me gustan muchos géneros musicales, pero el rap siempre ha sido mi favorito desde que era chiquito, me siento más cómodo y puedo expresarme mejor, el rap y yo somos como uno mismo”, dijo Alex Mighty en entrevista para el AM.