¡Como la querías ver! Yanet García de rodillas y de espaldas en la playa

México.- La sensual presentadora del clima del programa "Hoy" de Televisa, ha dejado pasmados a sus seguidores como ya es su costumbre con candentes fotografías que publicó en sus redes sociales.

En las imágenes Yanet presume su ejercitado cuerpo y exitantes curvas que levantan pasiones de cada uno de sus más de 10 millones de seguidores.

Recientemente la famosa y bella modelo, conductora y actriz mexicana, publicó una fotografía en la playa, donde se muestra de rodillas, con un traje de baño de dos piezas color negro. Estando a la vista su gran retaguardia.

Al parecer, uno de los destinos preferidos de Yanet García es la playa, pues la foto la tituló como "Take me back to this place" (Regresame a este lugar). La foto cuenta con más de mil comentarios que halagan su belleza como en cada imagen que la actriz publica.

DE BLANCO

La más reciente fotografía que subió "La chica del clima", se muestra en un entallado conjunto de color blanco con detalles en gris, vestido que resalta sus atributos, que con orgullo presume la hermosa mexicana.

Da click en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos