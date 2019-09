Compañero de 'Hoy' llama 'lame botas' a Galilea Montijo y ella le dice 'fake'

CDMX.- La conductora Galilea Montijo explotó en plena transmisión del programa Hoy cuando uno de sus compañeros de la emisión la llamó “lame botas”, pero ella no se quedó callada y le dijo que él era: fake.

La también actriz, junto con su compañera Andrea Escalona, acompañaron a Diego Di Marco en la sección “Fit Police” en la que se analiza quienes de los famosos son fitness y quienes no.

Pero Diego Di Marco se pasó cuando, al aire, llamó 'lame botas' a Galilea Montijo, frente al invitado Vadhir Derbez.

Analizaban los cuerpos y condición física de famosos como Alma Cero, Paola Rojas y Aracely Ordaz, conocida como “Gomita”, y Diego le preguntó a Galilea su opinión sobre el hijo de Eugenio Derbez, invitado al programa.

El presentador de la sección “Fit Police”, Diego Di Marco, ya se ha metido en varios líos con famosos por los comentarios que hace sobre ellos. En una ocasión llamó gorda a Alicia Machado. Foto: Especial.

La bella presentadora no dudó y le respondió que le parecía un hombre guapo con un buen cuerpo, pero Di Marco no la dejó y seguir y le pidió no ser una “lameadrenales”, lo que sorprendió a los presentes.

Pero Montijo reaccionó rápido y le contestó que ella no era eso, contrario a que él era un fake.

Mira, yo te voy a decir en tu cara lo que menos tengo que soy lame... eso que dices”.

Le quitó uno de los letreros a Diego, avanzó hacia la cámara y aseguró que él era un fake (falso.)

Pero el pleito siguió cuando el presentador le quitó el cartón y a modo de chiste, también la llamó falsa.

Tú eres más (falsa) todavía que yo, porque empezaste antes que yo”, le restregó a Galilea Montijo.

Ella salió de cuadro, pero antes volvió a arremeter contra el hombre fitness, y a modo de burla, habló de lo que el actor Alfredo Adame aseguró ante medios de comunicación, de que Andrea Legarreta tiene influencias para correr gente.