Comparan a Lucerito Mijares con Ángela Aguilar, por la misma canción Navideña

Ciudad de México.- En días recientes se dio a conocer que Lucero y Manuel Mijares cantarán canciones de navidad, y además tendrán una colaboración junto a su hija Lucerito Mijares, lo cual marca la pauta para su regreso a la música.

De esta manera le vuelve a hacer la competencia a Ángela Aguilar, quien cada año interpreta sencillos para esta época decembrina.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Lucerito Mijares habló acerca de su nuevo sencillo navideño titulado 'Noche de Paz', el cual estará integrado en el álbum ¡Feliz Navidad!, de su papá, que además también convocó a su mamá para participar en otro dueto.

Con esto, la mayoría de la familia Mijares-Hogaza estará presente en esta producción musical que ya es muy esperada por los fans de los tres artistas.

Hay que recordar que en mayo del 2019, la joven grabó el tema 'Vencer al amor', como un regalo para su Mijares por motivo de su cumpleaños, y a partir de ahí se han dado más colaboraciones con sus papás, quienes la están impulsando en su carrera artística.

Durante la charla con el programa de espectáculos, Lucerito Mijares mencionó que estaba muy emocionada por poder grabar esa canción junto a sus papás, con lo cual demostró un interés por seguir los pasos de Lucero y Manuel Mijares.

Me dio muchísimo gusto y muchísima felicidad poder grabar con ellos, quiero agradecer a todo el público en general, que me ha seguido, porque la verdad nunca me lo imaginé”, comentó.

Pero, después de que se diera a conocer que la hija de Lucero y Mijares cantaría “Noche de Paz”, inmediatamente los internautas empezaron a hacer comparaciones con Ángela Aguilar, quien ya había grabado el mismo tema cuando era más pequeña.

Si bien la hija de Pepe Aguilar se ha destacado por contar con una larga trayectoria musical en la música regional mexicana, a pesar de ser muy joven, también ha experimentado en otros géneros como los villancicos navideños, como este caso.

Sin embargo, aunque hay muchas personas que comparan el talento de Ángela con el de Lucero, la realidad es que cada una tiene su estilo y un público que las sigue y las apoya.

