Comparten Maribel Guardia y Lourdes Munguía secretos ¡de eterna juventud!

México.- Maribel Guardia no se sentía una joven bonita. Tenía 19 años, vivía en Costa Rica y era una estudiante de psicología que pensaba casarse con su novio universitario cuando la ‘denunciaron’ para el certamen de belleza Miss Costa Rica.

Su hermana mayor, quien asumió el rol de ser su madre cuando Maribel quedó huérfana a los nueve años, mandó su foto sin consultarla.

Mi mamá vendió un anillo y me compró un vestido porque yo no tenía un vestido como de cóctel. Éramos como 20 muchachas. Fui sin ninguna expectativa, me hicieron las entrevistas y al día siguiente me despierta mi mamá: ‘¡Que ganaste Miss Costa Rica!’, ahí fue cuando todo cambió”, recuerda Maribel.

La actriz no se explica cómo fue que después ganó en México un premio de “La más fotogénica”.

“Nunca fui fotogénica, yo tengo la cara muy redonda, era como una tortilla”, dice entre risas.

Hoy, a sus 61 años es considerada una de las mujeres más consolidadas y mejor conservadas del espectáculo, pero la belleza no siempre fue un arma a su favor.

“Mi primer programa de televisión, que fue ‘Noche a Noche’ con El loco Valdés y Mauricio Garcés, me tenían de adorno sentada en medio de los dos y no me dejaban hablar, yo era como un florero de ahí, eso me deprimió muchísimo; un día dije ‘voy a demostrarles que sí puedo hablar’; y empecé haciendo teatro”.

Para mantener su figura y belleza física asegura que la base es la alimentación.

“Una de las cosas que siempre he tratado es mantener mi peso, nunca me he permitido subir más de cuatro kilos, cuando veo que eso pasa sé que ahí me debo detener, porque si ahí te descuidas, ya luego son cinco o siete y al rato es incontrolable. Tengo un pantalón de cuando tenía 15 años que todavía me cierra y digo: este es mi referente”.

Menos galletas, más dieta: Lourdes Munguía

Como Maribel Guardia, su amiga Lourdes Munguía también comenzó en un concurso de belleza: Miss México. A partir de entonces se le abrieron muchas posibilidades, desde conducción en los programas “Variedades de medianoche” y “Nuestra Gente”, hasta fotonovelas.

“Empecé con mucha valentía; de repente hasta me aumentaba la edad para poder trabajar y hacer papeles de mujeres mayores porque yo era una niña. Recuerdo cómo me reía de verme en la pantallota, cómo me impresionaba el arte del cine... era extrovertida, yo creo que les caía bien por chiquita y aventada”, considera.

Lourdes Munguía, de 60 años, come siempre proteína, verdura y fruta, principalmente salmón y pescado. Ella recomienda tener buena actitud ante la vida y ser feliz, pues ayuda a verse mejor. Foto: Facebook.

Durante su carrera recibió consejos de grandes actores como Aarón Hernán y Beatriz Aguirre; el 12 de diciembre cumplió 60 años y además de celebrar en familia, publicó fotos en Instagram luciendo la espectacular figura que conserva desde que era modelo.

Me di cuenta de que no podía comer young food y modelar; me hacían el muestrario de la ropa con mi cuerpo y me decían ‘tienes que mantener esta talla’, tenía bien poquita edad y sí me gustaba comer galletas con mermelada, pero decidí que mejor iba a comer sano, llegue a ser vegetariana total, siempre buscaba la salud y leía libros de nutrición hasta que pensé “la dieta del Mediterráneo es la mejor” y empecé a comer muy bien”, afirma.

Belleza a pesar del encierro: Felicia Mercado

La guapa actriz Felicia Mercado, por su parte, tenía 16 años cuando se convirtió en Miss México y aunque reconoce que tuvo que enfrentarse a una madurez muy acelerada, también agradece que fuera su belleza la que la acercara al medio artístico.

Me abrió muchas puertas, luego luego decían ‘ay no, no, pásala’. Siento que en ese momento la Señorita México tenía más importancia, era un empuje muy padre, cosa que ya no es lo mismo, ya no hay ese glamour y esa importancia que había antes para las misses”, asegura Mercado.

A la actriz Felicia Mercado, de 61 años, le gusta hacer ejercicio con bastante frecuencia. Comer bien y cuidar los excesos, pero sobre todo, amarse así mismo. Foto: Especial.

La presentadora que ha participado en 75 proyectos es mamá de una joven de 21 años y procura ser muy responsable con sus perfiles digitales.

El 17 de diciembre cumplió 61 años y se siente orgullosa de que no dejan de pedirle consejos de belleza.

Lo que más recomienda es buscar cuidar la salud y el amor propio.

“Cuidarte, hacer tu ejercicio, tratar de comer bien, cuidarnos de todos los excesos sobre todo ahora, yo con el encierro he tenido más tiempo de hacerlo. Tanto me preguntan que ya estoy considerando hacer un libro o un blog”, afirma Mercado.

MDHT