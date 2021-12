México.- El influencer Kunno publicó un VIDEO en redes sociales donde muestra a sus seguidores que no puede sonreír tras haberse sometido a una cirugía estética.

Aunque en el clip que subió a una historia de Instagram, Kunno intenta sonreír, se nota que esta acción le duele y expresa “¡qué horror!”, pero lejos de preocuparse, admite, “pero me veo linda”.

¡Qué horror!, intenté sonreír pero se me olvidó que no puedo sonreír. ¡Ay no!, pero me veo linda”, dijo Kunno ante la cámara de su teléfono celular en el video reposteado por el programa “Suelta la Sopa”.

Así luce Kunno con su reciente cirugía estética./ Foto: Instagram

El creador de contenido de 21 años, se sometió a una cirugía estética que le dejó el rostro muy bien definido, así como los labios gruesos, aunque esto le valió comparaciones con Ninel Conde y hasta con Kriss Jenner, la mamá de Kim Kardashian.

Sebastían Yatra juntoa Kunno, a quien han comparado con Kriss Jenner./ Foto: Instagram

Ella es Kriss Jenner, la mamá de Kim Kardashian./ Foto: Instagram

Tardará 3 meses su recuperación

Debido a que se mal interpretó que Kunno no podía sonreír tras su reciente cirugía estética, el creador de contenido declaró que su recuperación podría tardar unas tres semanas.

A través de otra historia en su cuenta de Instagram, Kunno mostró su molestia porque le inventan un montón de chismes.

"Cuando les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco”, aclaró Kunno sobre una de las consecuencias temporales del procedimiento.

“Ustedes de 10 chismes míos, 9 los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme, o sea, llevo dos semanas y esto es de tres meses", aseguró el influencer.

Kunno, cuyo nombre real es Guillermo, de 21 años, protagonizó una polémica hace unas semanas durante su participación en el Flow Fest, donde fue abucheado durante su participación en el festival junto a Tokischa.

