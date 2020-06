‘Con eso no se juega’: Indigna foto de Galilea Montijo como San Judas Tadeo

México.- Una fotografía de San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados en México, pero con el rostro de la conductora de Televisa, Galilea Montijo, causó indignación en redes sociales.

Aunque el motivo de su publicación era para señalar a la bella Galilea Montijo como una de las conductoras de Televisa más influyentes, pues se le atribuye el regreso del conductor Héctor Sandarti a la empresa, la imagen causó reacciones que no se esperaban.

Y es que la publicación del montaje en redes sociales no lo hizo la presentadora de ‘Hoy’, sino el periodista de espectáculos Alex Kaffie para señalarla como la ‘santa patrona de los desempleados, pues es muy milagrosa, a modo de sarcasmo.

Con lo que no contaba Kaffie es que causaría indignación en usuarios de Instagram, donde, molestos, le señalaron que es una falta de respeto jugar con la imagen de uno de los santos considerados más milagros por los mexicanos.

Con eso no se juega Kaffie, ten más respeto”, “Que tontería, eso es una falta de respeto para San Juditas Tadeo”, “Tan propio que eres con la ortografía, corriges y expones a quien se equivoca, defiendes la ecología y no tienes educación para respetar una imagen de las más veneradas de este país”, “Que falta de respeto grosero”, “Que malo eres, con eso no se juega”, “Que irrespetuoso eres”, le escribieron al ex conductor de ‘Hoy’.