Con este mensaje Angélica Rivera advierte su regreso a la pantalla

Ciudad de México.- La actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera quien se ausentara en redes sociales por un largo tiempo, quizá y para dejar que las cosas se enfriaran un poco, reapareció con un posteo en su cuenta privada de Instagram.

Al parecer, La Gaviota comienza a regresar a las redes sociales, específicamente a su cuenta de Instagram desde la que comparte misteriosos mensajes para los exclusivos seguidores que tiene. Pero la filtración se dio a través de su hija Sofía, quien compartió una de las historias de su mamá.

Este nuevo mensaje lo colgó en sus historias y quizá sería un mensaje a manera de metáfora para dar una pista de lo que planea hacer con su vida profesional tras una pausa en su carrera como actriz.

Y fue a través de una storie, que la ex de “El güero Castro” dijo sentirse preparada para dejar atrás sus miedos y comenzar a desarrollar nuevos proyectos que no habían podido salir:

Querido miedo: Quiero decirte que lo nuestro se acabó ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en varias ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú, se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”, escribió.