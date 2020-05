Con este sensual video Ester Expósito rompe récord en Instagram

España.- La actriz española, Ester Expósito, encendió las redes sociales con un sensual video y por si fuera poco, rompió un récord en Instagram.

Ester, se ha mantenido muy cerca de sus fans a pesar de la cuarentena por coronavirus (Covid-19), esto gracias a las redes sociales.

En esta ocasión, la actriz de ‘Élite’ quiso sorprender a sus seguidores bailando el tema de reggaeton ‘El Efecto’, de Rauw Alejandro y Chencho Corleone.

Sin embargo, hay algo que nadie se esperaba: Ester rompió el récord de los videos más vistos de la historia de Instagram, luego de lograr más de tiene 64 millones de reproducciones.

Cabe mencionar que el gusto por el baile de Ester Expósito no es ninguna novedad, es más ella declaró que le encanta bailar.

Me encanta bailar y lo echo mucho de menos. Me encanta salir y me frustra que las discotecas van a abrir tarde. Hay días que directamente me pongo a bailar, uno de ellos me grabé y lo subí”, dijo en una entrevista con David Broncano.