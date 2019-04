Con este vestido Aleida Nuñez dejo ver su tanga y algo más.

Ciudad de México.- Las publicaciones que realiza Aleida Nuñez constantemente en redes sociales, se convierten en tendencia, debido a su popularidad.

De acuerdo con el portal de noticias La Verdad, la mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram, un video modelando en una pasarela con un vestido azul ajustado con transparencias que dejó ver sus curvas y la tanga que llevaba puesta debajo del vestido.

Me llena el corazón ayudar a Fundación de niños con Cáncer. Siempre que puedo me doy espacio para apoyar a personas que lo necesitan. Me hace inmensamente feliz. #pasarela ante el Cáncer A.C que gran diseñador mi querido @stivenspalacios”, escribió Aleida.

Aleida lució como toda una profesional, y recibió halagos por parte de sus fans.