Con imagen de La Doña, Vero Castro compara a Yolanda Andrade con basura

México.- Después de todo lo que se ha dicho de su sexualidad, respecto a las declaraciones de Yolanda Andrade, Verónica Castro despotricó duro contra la conductora de Unicable, y en su más reciente publicación en Instagram uso a María Félix para mandarle un mensaje.

En ese sentido, la Vero escribió que "Ni se imaginan qué cantidad he encontrado pero ya casi limpio y te sientes ligera gracias a María Félix".

Filtran polémicos audios

Recientemente, fueron filtrados unos audios donde se escucha a la exjuez de 'Pequeños Gigantes' desmentir los rumores sobre su supuesta boda con Yolanda Andrade, hace varios años en Ámsterdam, y asegurar que la conductora la utlizó para promocionar su nuevo programa “Consecuencias con Joe”.

Y ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada; entonces se le hizo fácil agarrarme a mí, pero pues yo la verdad no tengo nada para decir de esto, todo eso es mentira y pues que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga”, puntualizó.