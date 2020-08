"Con los niños no", conductora de 'Hoy' critica a noviazgo de Belinda y Christian Nodal

Ciudad de México.- Una conductora del programa de espectáculos 'Hoy' criticó el noviazgo entre los cantantes Belinda y Christian Nodal.

Después de que se diera a conocer que Belinda y Christian Nodal eran pareja, surgieron varias polémicas debido a la edad de ambos.

En esta ocasión, la que criticó a la actual pareja fue Martha Figueroa, quien durante la transmisión del programa ‘Con permiso’, expresó su pensar ante la relación, esto junto con el periodista Juan José Origel.

Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano. Y le compró una casa", aseguró Figueroa.

La conductora también confirmó la relación de la pareja, asegurando que no fue un montaje y que en verdad se aman.

Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena", aseguró.