¿Con quién pasó Nochebuena Angélica Rivera tras su divorcio?

CDMX.- Tras su divorcio, la incógnita de con quién pasaría la Navidad se resolvió. Angélica Castro decidió pasar Nochebuena con su exesposo José Alberto Castro.

Fue su propia hija, Sofía Castro, quien exhibió en redes sociales la foto en la que se muestra a su madre y sus hermanas Regina y Fernanda.

En la fotografía aparecen el productor en el lado izquierdo y la actriz al otro extremo con el mensaje de Sofía Castro: "Happy Holidays from our family to yours. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace, y se quede contigo. Feliz Navidad, todo mi amor".

Tras esta foto surge nuevamente el rumor de una posible reconciliación entre "El Güero" Castro y Rivera, sin embargo, en agosto el productor le dijo a El Universal que a pesar de su buena amistad con su expareja el matrimonio es algo que terminó.

También lamentó que Rivera no haya regresado a su carrera de actriz. También este año se rumoró su posible regreso a las telenovelas luego de un encuentro que tuvo con la señora Patricia Chapoy, directora de Espectáculos en TV Azteca el año pasado. Sin embargo, este 2019 no se concretó algún proyecto para la actriz.

Este año se confirmó la separación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.