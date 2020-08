Con salida de ‘Enamorándonos’, ‘La Bebeshita’ se queda sin empleo en TV Azteca

México.- Tras la salida el viernes del programa ‘Enamorándonos’, Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, se quedó sin trabajo y sin amor, lo que lleva a preguntarse ¿de qué vivirá?

Y es que al parecer TV Azteca ya le informó que no tiene ninguna vacante para ella, según el periodista de espectáculos, Alex Kaffie.

Agregó que le daba curiosidad saber cómo van a conseguir recursos económicos ella y todos los flechados y flechadas.

Hace unos días, la conductora de ‘Enamorándonos’, Penélope Menchaca, confirmó que efectivamente, el programa sería pausado debido a la actual pandemia que ha causado una seria crisis económica en todo el mundo.

La noticia la dio en el matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, donde explicó que les costaba separar a las parejas, pues son muy cariñosos.

Menchaca aclaró que 'Enamorándonos' saldrá del aire temporalmente, sin embargo, no sabe cuanto tiempo tardarán en regresar al foro.

Es una pausa, no sabemos de cuanto tiempo, no lo sabemos. No queremos dar un ejemplo equivocado de lo que se está viviendo, el contagio continúa y sentimos que si no paramos ahorita estamos dando un mal ejemplo”, comentó la conductora.