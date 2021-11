Con tierno VIDEO, Yuya enseña el rostro de su bebé por primera vez

Ciudad de México.- Hoy jueves 18 de noviembre Yuya enseña a su bebé en una historia y enternece las redes sociales al verla disfrutando de su nueva faceta como madre.

En el video que compartió, se le puede ver cargando su bebé Mar y bailando con ella en los brazos acompañada de su perrita Majo.

Fue a través de su perfil de Instagram, que la youtuber mexicana logró hacer que las redes sociales murieran de amor, pues en el video corto se logra ver el rostro de la pequeña por primera vez.

Pero como siempre, Mariand Castrejón, conocida como Yuya, fue muy cuidadosa a este respecto y mantuvo la cámara a una distancia considerable.

Además, en el clip se puede ver que la mascota de Yuya se lleva muy bien con la bebé, pues se le puede ver parada de patas para jugar con su dueña y acompañarla en estos momentos junto a su hija.

Si bien la historia no lleva algún mensaje, solo pegó un emoji de corazón color azul y otro de una mariposa azul, pero la imagen habla por sí misma.

Este video que colgó Yuya provocó mucha ternura entre sus millones de seguidores, pues hasta el momento de redactar esta nota, lleva más de 2.2 millones de reproducciones.

En las notas del video se pueden leer miles de comentarios felicitándola y deseándole que continúen los éxitos.

qué ganas de tener la vida que tiene @yuyacst ❤️ pic.twitter.com/u7GvEfpK17 — �������� �� (@thay_t3) November 18, 2021

De esta manera, la pareja conformada por Mariand Castrejón y Jorge Siddhartha siguen firmes en su decisión de respetar la integridad de su bebé y no mostrar su rostro, ya que desde antes de que llegara al mundo la youtuber había externado que no pretendía enseñar a Mar porque no es figura pública.

