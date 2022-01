México.- Con una conmovedora fotografía, el actor Luis Gerardo Méndez recordó la muerte de su padre hace diez meses a causa del Covid-19 y pide a la ciudadanía acudir a vacunarse, pues su papá no alcanzó.

El actor de cine y televisión perdió a su papá, Luis Gerardo Hernández Ayala, hace diez meses, y hoy, compartió una fotografía en la que se le ve entre llanto, pues le acababan de avisar que su padre sería intubado y con pocas probabilidades de recuperar su salud.

Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre en febrero del año pasado. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante”, compartió Luis Gerardo Méndez en redes sociales.