Conductor de ‘Venga la Alegría’ se tatúa al coronavirus y recibe críticas

México.- Se ausentó más de un mes del matutino de TV Azteca y tuvo que recurrir al oxígeno para poder respirar. Ahora que está curado, el conductor Ricardo Casares mostró en redes sociales el tatuaje del coronavirus que se realizó para recordar que él venció al virus.

Y es que el también ex conductor de ‘Ventaneando’, Ricardo Casares, compartió en su perfil de Instagram que con el coronavirus vivió noches difíciles, pues apenas y podía respirar, y hoy que ya está curado, decidió tatuarse al Covid-19 para recordar que lo venció.

Cuando sané, decidí tatuarme que le había ganado como un recordatorio de toda la gente que me ayudó y de que efectivamente siempre se debe seguir adelante y nunca se debe dejar de creer. Así de pronto en mi IG apareció @isaacbraham de inmediato hicimos click, con su estilo de arte plasmó a la perfección mi idea y lo que quería tener en la piel! Gracias por todo bro”, escribió Ricardo Casares a un lado de la foto en donde muestra el tatuaje..

El conductor de 40 años también aprovechó para mandar un abrazo muy apretado a todos los que en este momento se enfrentan al virus.

Y es que Ricky, como le llaman sus compañeros de TV Azteca, se tatuó la imagen del coronavirus en el hombro derecho con la leyenda: Arrestado, para recordar que él ganó esta batalla.

Las reacciones de apoyo por parte de amigos como Pedro Sola y Vanessa Claudio no esperaron, así como de internautas, quienes lo criticaron.

La verdad está feo el tatuaje, no reflejan las frases que dices y no era necesario tatuarse. Yo creo que actuaste por impulso, esa imagen siempre te recordará un triste episodio de tu vida aunque lo venciste”, “Es raro que alguien quiera recordar el sufrimiento”, “¿No será mejor dar gracias a Dios?”, “No hay necesidad de eso solo agradece a Dios y no manches tu cuerpo”, le escribieron.