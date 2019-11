Conductor se va de ‘Hoy’ y aclara que no es culpa de Andrea Legarreta

CDMX.- Sin decir fecha, el conductor anunció a través de su red social de Twitter que efectivamente, se va del programa ‘Hoy’, pero antes dejó claro que no es por culpa de Andrea Legarreta.

Mauricio Mancera formó parte del matutino de Televisa por varios años, pero dejará la emisión en unos días, por decisión propia.

También aclaró que su salida no tiene nada que ver con problemas con sus compañeros con quienes se lleva de maravilla, incluso comparte pantalla en otros programas con Paul Stanley y Raúl ‘el Negro’ Araiza.

Si me voy de hoy, pero mi Andrea Legarreta no tiene nada que ver. No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal”, escribió en su cuenta de Twitter.