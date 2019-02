Conductora da incómodo beso a Diego Boneta en entrevista y denuncian acoso

Diego Boneta esta vez no es nota por una posible pareja o por su trabajo, sino por la entrevista que dio a una actriz y conductora chilena que a decir de más de uno en redes sociales, "se pasó" con el actor.

Fue durante la inauguración del Festival Viña del Mar que la actriz Daniela Palavecino saludó a Boneta con un "Luis Mi, ah no, Diego. Lucerito, ah no, Dani".

Jesucristo, está Diego Boneta . Me va a dar algo, siento que me falta el aire"

Daniela le contó al actor de una supuesta tradición en Chile que dicta que los animadores y animadoras del Fiestival se tienen que dar un beso en la boca al terminar la noche.

Diego dudó de lo que dijo la actriz y le preguntó si es cierto; ella contestó que le gustaría recrear ese momento y el mexicano respondió que si es una tradición no puede decir que no.

La conductora le dio un beso a Diego, con bastante más pasión de la que él mostró.

Voces del fondo le dijeron al actor que no lo hiciera pero el beso se dio, cosa que no pasó desapercibida y fue calificada como acoso, por lo que la actriz dio su versión de las cosas para el público.

“Quiero hablarles de cómo fue realmente el video con Diego Boneta, es súper importante que entiendan el contexto. Estábamos en la gala del Festival de Viña, yo como actriz propuse hacer notas diferentes, un poco más lúdicas. Y a Diego le propuse recrear la típica escena del beso entre los animadores y él como actor captó la situación" dice Palavecino.

"Todo fluyó de manera muy orgánica, en ningún momento hubo algo incómodo ni forzado, para nada. De hecho, después de la nota y le di las gracias por la buena onda, por su disposición. Él también me agradeció y me dijo que todo había estado súper entretenido. Era importante para mí aclararles cómo fue realmente la situación porque he recibido muchos comentarios. Así fue realmente y nada más”.