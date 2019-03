Confiesa la modelo Tania Ruiz qué es lo que más le encanta a Peña Nieto de ella

Guapísimo y un gran conversador. Así define la modelo Tania Ruiz al ex Presidente Enrique Peña Nieto.

La potosina, quien saltó a la fama tras revelarse fotos de ambos en Madrid, asegura en entrevista que se están conociendo y que ambos disfrutan el tiempo que están juntos.

Te puedo decir 'siento que le encanto y se porta divino conmigo', pero esa sería mi percepción.

Soy una persona que le caigo bien y lo hago reír, así como él a mí, él se ríe muchísimo conmigo. Es súper simpático. Es guapísimo... ¡qué cosa! Es muy guapo", reveló este viernes en exclusiva en el hotel St. Regis.

¿Cómo es tu relación con él?

¿Cómo te digo? Nos estamos tratando, conociendo, me llevo muy bien con él, pero él está acabando un proceso en su vida (el divorcio).

Está dejando de ser Presidente, está viviendo etapas diferentes, yo también estoy en otra etapa. Pero te digo, no sé qué vaya a pasar.

¿Qué cualidades destacas de él?

Enrique es muy simpático, me hace reír mucho, también es muy caballeroso y respetuoso. Tiene muchas cualidades, creo que quien lo conoce sabe que tiene mucho carisma.

Una cosa es verlo en lo que fueron sus seis años de Presidente, con una vida muy ajetreada, todos los días eventos y mil cosas, pero ahí no se define la personalidad de él.

Me cae muy bien y me gusta mucho platicar con él porque es una persona interesante. Tiene mucha plática y he aprendido muchas cosas con él.

¿Podrían ir a más?

Creo que sí.

¿Estás lista?

Empiezas una relación y no sabes cómo va a ser. Pero para eso es la relación, el noviazgo y todo eso, para conocerse.

¿Cómo y cuándo lo conociste?

No me quiero meter en detalles. Nos conocimos en una comida, por unos amigos en común que me invitaron y él estaba ahí. Así lo conocí, pero no quiero decir ni quién, ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora. No involucro a personas (con mis declaraciones).

Te puedo decir que es una extraordinaria persona, muy lindo... y a ver qué pasa.

¿Cambió tu rutina?

No he salido tanto, voy a trabajar y regreso. Pero las veces que he salido sí me reconocen como 'la de Peña Nieto'.

He cachado a otras mesas tomándome fotos, o se ponen a lado de mí. En un bar que fui me empezaron a gritar 'Tania, Tania'.

Como que te saca de onda tantito, pero la verdad es que a todo mundo saludo.

Se dice que te invitó dos veces a Los Pinos. ¿Cuál fue la razón de la invitación?

¿Quién me invitó? No... Te digo que agregan de más y de menos. ¡Imagínate!

¿Por qué fueron a una farmacia en Madrid?

Hacía un frío... Tenía todas las manos llenas de sangre y los labios partidos. Pasamos, me compré un lipstick, una crema y se me pegaron otras cosas.

¿Quién filtró aquellas fotos?

Siento que era un chavo güerillo, que se acercó... soy muy de percepciones e intuitiva y mi hermano también me dijo que cuando se acercó como que tenía la vibra pesada.

Los dos comentamos lo mismo, sentimos que fue él. Era un desconocido, se acercó, saludó y dijo que era mexicano.

Se acercó a saludar a Enrique, lo saludó, pero la vibra se sintió pesada.

¿Has capitalizado todo lo sucedido?

Sí, me han salido varias propuestas de trabajo. Una de hecho en España, que voy a ir a hacerla, pero estamos viendo la fecha.

Sí me han salido varias oportunidades. Eso me tiene muy contenta porque aunque ya me conocían varias personas, ahora me conocen más en el mundo. Eso abre puertas.

Sin relación con Rivera

Aunque la conoció en una boda, Tania Ruiz no ha tenido ninguna relación con la ex Primera Dama, Angélica Rivera.

La conocí de 'hola y adiós' en una boda que fue de mi primo, a la que ellos asistieron (Rivera y Peña Nieto). Pero sin relación de llevarme con ella, nada.

No le deseo más que el bien a ella. Lo que más la conocí fue cuando era actriz, que reconozco que es muy buena".

Considera que la ex Primera Dama debería retomar la actuación porque tiene talento.

Ahorita que se dice que tiene ganas de regresar sí debería hacerlo porque es muy buena actriz", dijo la potosina.

Incluso confiesa que vio La Dueña, uno de los melodramas más populares protagonizados por Rivera.