Confirma Fernando del Solar que sus hijos tienen sarampión

CDMX.- El coronavirus no es la única epidemia que afecta actualmente a México, pues desde hace unos meses se ha registrado un aumento en los casos de sarampión que se han dado en nuestro país. Entre ellos, se encuentran los hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado.

En una entrevista con la revista Quién, el conductor comentó que después de su separación con Ingrid Coronado llegaron a un acuerdo en el que los hijos de ambos, Luciano y Paolo, viven una semana con cada uno de sus padres.

La semana pasada, contó Fernando del Solar, empezó a notar que sus hijos tenían varios síntomas del sarampión, incluyendo “ronchitas” en el cuerpo, por lo que los llevó al médico.

Empezaron con ronchitas por todo el cuerpo; obviamente, rápidamente le pregunté a mi madre: '¿Me pusiste la vacuna del sarampión?', me dijo: '¡Sí, sí!, quédate tranquilo'. Por suerte, a mí no me pegó y los chicos ya van de salida”, contó.