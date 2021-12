Confirman a Carmen Muñoz en Televisa y este será su primer proyecto

Ciudad de México.- Desde su salida de la televisora del Ajusco, ya se veía venir a Carmen Muñoz en Televisa, aunque la presentadora decidió guardar silencio sepulcral, los rumores eran cada vez más fuertes.

A través de su cuenta de Twitter, Carmen se comunicó con sus seguidores a quienes les compartió su felicidad con el siguiente mensaje:

La versión que dio la periodista Paty Chapoy dio respecto a la salida de la conductora de Al Extremo, fue que pidió un permiso para ausentarse una temporada, debido a que su madre había sufrido una caída mientras que su padre estaba muy delicado de salud, por lo que ella misma fue quien decidió dedicarles más tiempo.

También Chapoy reveló que los ejecutivos de la televisora se sentaron a hablar con ella e hicieron todo lo posible para hacer que Carmen cambiara de parecer.

Entre las preguntas de ‘¿qué está pasando contigo?, ¿qué sucede para que tomes esa decisión?’... y ella de una forma muy clara dijo que simplemente ‘ya no quería continuar’, que quería dedicarse a escribir libros. Se le comentó que ‘de escribir libros no vives’, pero ella dijo ‘que no, que en este momento se iba’”, aseguró Paty.