¡Apúrate a verla en cines! confirman estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en streaming

México.- Sitios especializados en el mundo Marvel y Disney+ confirmaron el estreno en streaming de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura para finales de junio.

Dirigida por el gran Sam Raimi, relata cómo Strange se embarca en un viaje por el Multiverso con la ayuda de América Chávez (Xochitl Gomez), una joven con un poder único.

El Doctor Strange con Wong y América. Foto: Disney.

Ambos tendrán que surcar estas peligrosas realidades a fin de terminar con una amenaza jamás pensada: La Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen).

Doctor Strange en su universo. Foto: Disney.

Actualmente Multiverse of Madness transita está en su mes de estreno en cines, y si bien el filme seguirá un tiempo más en cartelera, parece que permanecerá a mediados de junio en cines.

A finales de mayo se filtró una imagen que revelaba que Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegaría mucho antes de lo esperado, precisamente este mes.

Se confirma que #DoctorStrange #MultiverseOfMadness estará disponible el 22 de junio en #DisneyPlus sin ningún costo extra. pic.twitter.com/wGYBmxpq5S — #Frik-y News | #ObiWanKenobi #Pinocho (@_FrikyNews) June 1, 2022

Teniendo en cuenta el tiempo que tuvieron otros estrenos, como Shang-Chi o Eternals, se esperaba que "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" hiciera lo suyo en el servicio de streaming del ratón para mediados de julio.

Pero ya se anunció que será el 22 de junio cuando se ponga a disposición del público, a través de Disney+.