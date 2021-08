México.- Todo apuntaba a que no existiría una secuela de la exitosa película Bohemian Rhapsody, ese extraordinario homenaje al cantante Freddy Mercury y a la banda británica Queen, pero oh soRpresa, el guitarrista de la banda, el mismo Brian May así lo confirmó.

Él mismo aseguró tras el estreno de la película, que no habría posibilidad de una continuación a la historia en cines, sin embargo en entrevista para Rolling Stones, Brían May dijo: "estamos buscando nuevas ideas para continuar".

En una transmisión en vivo en Instagram, el guitarrista se ha mostrado mucho más interesado en volver a llevar a la banda a la gran pantalla.

Lo tenemos en mente, sí, estamos buscando ideas", ha confesado May.

Va a ser difícil estar a la altura de la primera, ya que ninguno de nosotros pudo prever el gran éxito que iba a ser", ha señalado el músico en referencia a la cinta de Bryan Singer.

Lo dijo tal cual

Pensamos que una secuela podría suceder, pero tendría que ser con un guion muy bueno", apuntó el músico antes de añadir que "va a llevar tiempo dar con él".

Tras muchos intentos de llevar a la gran pantalla la historia del grupo que compuso temas tan míticos para la historia del rock como 'We Will Rock You' o 'I Want to Break Free', en 2018 se estrenó finalmente Bohemian Rhapsody, alcanzando casi 912 millones de dólares en todo el mundo.

