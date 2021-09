Los nominados, la hora y dónde ver los Premios Emmy 2021

Estados Unidos.- Llegó la hora. El día de hoy se entregarán los Premios Emmy 2021, galardones más importantes en la industria de la televisión en Estados Unidos, pero con eco a nivel mundial.

La sede será el Microsoft Theater de Los Ángeles, pero con aforo limitado, respetando las medidas sanitarias, pues, si bien la dinámica será presencial, el montaje será en el exterior del teatro. Además todos los invitados deberán acreditar que ya han sido vacunados y contar con su respectivo PCR negativo previo al evento.

Esta sería la segunda ocasión en que el evento prescindirá de la lluvia de celebridades que asisten a la gala más importante en la industria de la televisión. La edición 2021 contará con Cedric the Entertainer como anfitrión. El año pasado el encargado de llevar la ceremonia fue Jimmy Kimmel, y tuvo la menor audiencia de su historia, con solo 6,1 millones de espectadores.

The Crown y The Mandalorian son las favoritas de la noche. Foto: Especial.

A pesar de ser un espectáculo reducido que se mueve a una colosal carpa al aire libre para menguar la preocupación por la variante Delta, varias estrellas decidieron no participar, como Jennifer Aniston quien ya avisó que no asistirá por cuidar su salud, además de muchos integrantes del reparto de The Crown, la serie con más nominaciones, pues probablemente participarán desde Londres, aseguraron los organizadores.

Maury McIntyre, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión, aseguró a Variety : “Tenemos algunas personas que quieren participar remotamente y lo entendemos”.

Los nominados de Premios Emmy

HBO arrebató el primer lugar con un total de 130 nominaciones, seguido por Netflix con 129. Y como ya se esperaba, las series con más nominaciones son The Mandalorian y The Crown, con 24 candidaturas cada una. Por detrás llega el exitoso drama de Netflix y, de la primera serie no animada de Star Wars, aparece la producción de Marvel, Wanda Vision, que logró 23.

La sede será afuera del Microsoft Theater de Los Ángeles. Foto: Especial.

Las nominadas a la mejor serie dramática:

The Handmaid’s Tale, The Crown, The Boys, The Mandalorian, Pose, This is Us, Bridgerton y Lovecraft Country.

Las nominadas a la mejor comedia:

Cobra Kai, Black-ish, Emily in Paris, The Kominsky Method, Hacks, Pen15, The Flight Attendant y Ted Lasso

Las nominadas a la mejor miniserie:

The Queen’s Gambit, Mare of Easttown, I May Destroy You, The Underground Railroad, y Wanda Vision.

Entre los latinos que están nominados aparecen: Anya Taylor-Joy como mejor actriz de una serie limitada por The Queen’s Gambit; Lin-Manuel Miranda, quien recibió una nominación al mejor actor por la adaptación televisiva de su exitoso musical Hamilton.

Asimismo, MJ Rodríguez podría llevarse el Emmy a la mejor actriz por Pose; competirá contra Uzo Aduba, por In Treatment; Olivia Colman, por The Crown; Emma Corrin por The Crown; Elisabeth Moss, por The Handmaid’s Tale, y Jurnee Smollett, por Lovecraft Country.

Varias celebridades decidieron no participar, porque temen ser contagiadas de Coronavirus. Foto: Especial.

Cuándo y dónde ver la gala

La gala será transmitida a las 19.00 horas por la cadena CBS, en los Estados Unidos. Pero, para los países de Latinoamérica, el evento se podrá ver en vivo y doblado al español en el canal TNT, mientras que el canal TNT Series se podrá disfrutar en su idioma original. También se podrá ver por la plataforma de streaming Paramount +.

Los especialistas apuestan por Ted Lasso, una comedia conmovedora sobre un estadounidense que entrena a un equipo inglés de fútbol en apuros, y la serie de la realeza británica The Crown, como posibles grandes triunfadores de la noche.

Además, los expertos predicen que The Crown se llevaría su primer Emmy a la mejor serie dramática, lo cual sería un hito para Netflix.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos