Conocer a Verónica Castro, fue la condición de Maradona para darle entrevista a Televisa

México.- El astro argentino, Diego Armando Maradona, concedió una entrevista en el noticiero 24 Horas, famoso por tener distintas estrellas de talla internacional, a cambio de conocer a la guapa actriz Verónica Castro.

En redes sociales se dio a conocer que el astro argentino estuvo en el programa conducido por Jacobo Zabludovsky, convencido por Fernando Schwartz, aunque antes hizo una petición especial, conocer a la protagonista de telenovelas como 'Rosa Salvaje' y 'Pueblo chico, infierno grande'.

El aclamado periodista deportivo confesó en ‘Sin Escaleta’ la petición de Diego Armando Maradona cuando se encontraban en camino a los estudios de Televisa durante el mundial de México 1986.

Maradona me dijo: ‘me debes una por asistir al programa, quiero que me presentes a Mariana’. Le pregunté que cuál Mariana y me dijo que la de la telenovela ‘Los Ricos También Lloran’”, indicó Schwartz, quien bromeó sobre su postura respecto de la sorpresiva decisión del argentino con tal de ofrecer una sencilla entrevista.