Consiguen lugar para presentación de Mauricio Clark en León

León.- Luego de la cancelación de la presentación de Mauricio Clark en la Universidad DeLaSalle Bajío en el municipio de León, los organizadores del evento ‘Sanctus’ consiguieron el patio del colegio Motivaré.

El evento se realizará el jueves a las 7:00 de la tarde en este centro educativo ubicado en libramiento Morelos esquina con camino a Ibarrilla

En dicho evento Mauricio Clark brindará una conferencia para hablar de su conversión.

La conferencia de Mauricio tiene por nombre #TodoesPosible, en la que platica su conversión y cómo su acercamiento a Dios le permitió dejar las drogas y la homosexualidad.

“La gente está entusiasmadísima porque el evento no se cancela; he recibido llamadas de asociaciones, grupos que me han felicitado por no ceder a cancelar el evento sólo porque algunos se oponen, y es totalmente válido que la gente quiera o no quiera, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ha sido un proceso padrísimo, súper estresante, pero el corazón lo tenemos lleno de emoción, porque Dios es tan grande que todo se está dando”, dijo en entrevista Fernanda, organizadora del evento.