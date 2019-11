Consuelo Duval confiesa que besaría a una mujer en la boca. VIDEO

México.- La popular actriz y comediante Consuelo Duval compartió que, si se diera la oportunidad, sí besaría a otra mujer en la boca.

Durante un segmento del programa "Netas Divinas", llamado "Netas Calientes", similar al juego de la papa caliente, a Consuelo Duval le tocó contestar la pregunta: "¿Qué harías si una amiga te tira la onda?".

La actriz que durante muchos años interpretó a Federica P. Luche confesó que, de hecho, ya le ha pasado antes.

Si es conocida y está medio confundida, ya me ha pasado, (le digo) 'Me siento muy honrada', le doy su besito en la boca y le digo que a mí no me gusta eso", confesó.