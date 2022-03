VIDEO Hijo de Consuelo Duval rescata a víctimas de un accidente y ella lo muestra orgullosa

México.- La actriz y comediante Consuelo Duval presumió lo bien que crió a su hijo Michel a pesar de la ausencia de un padre, pues compartió un video que le llegó del momento en que su hijo rescataba a unas personas que habían sufrido un accidente.

A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Federica P. Luche' publicó un par de videos y explicó que era material que le había llegado, y que al principio no entendía por qué, después se dio cuenta que en las imágenes aparecía su hijo Michel.

En el video se ve a un hombre encima de una camioneta que está sobre un costado, sosteniendo las puertas y buscando dentro del vehículo para sacar a dos menores que iban a bordo.

No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos, debo confesar que se me hundió la panza”, explicó.