Contará amigo de Freddie Mercury sus secretos en León con un tributo a Queen

La fiebre por Queen continúa luego del estreno y los premios para la película “Bohemian Rhapsody”.

El próximo viernes 5 de abril, llegará a la ciudad “The Legend of Queen”, un tributo especial sobre la legendaria banda británica, ejecutado por el grupo Fénix, que además contará con la presencia de Peter Freestone, el asistente personal, amigo y biógrafo de Freddie Mercury, el fallecido líder de Queen.

Este viaje a los setentas comenzará en el Foro del Lago con la conferencia de Freestone, quien contará anécdotas, videos y fotografías inéditas del Mercury.

Freddie Mercury junto a Peter Freestone, quien además de su asistente, fue un buen amigo del cantante./Foto: Google

Inmediatamente después Fénix interpretará los más grandes éxitos de Queen: “Somebody to love”, “Another one bites the dust”, “We are the champions”, “We will rock you”, “Don't Stop me Now”, “Radio Ga Ga” y muchos más.

“The Legend of Queen” también se presentará en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro.

Compra tus boletos

Los boletos para “The Legend of Queen” tienen un costo de:

$620 en VIP

$510 en Oro

$360 en Plata

Están disponibles en el sistema TicketCity, Pirma Plaza Mayor y Galerías del Zapato.

La banda Fénix intepretará éxitos como “We will rock you” y “Don't Stop me Now”./ Foto: Cortesía

¿Aún activos?

Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

La agrupación de rock se formó en Londres en 1970.

Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros (Mercury, fallecido en 1991, y Deacon, retirado en 1997), los integrantes restantes, May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre Queen, por lo que la banda aún se considera activa.