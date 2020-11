“Contéstame, no seas corriente”, revelan mensajes que envió Eleazar Gómez a exnovia

Ciudad de México.- Tras la detención del actor mexicano, Eleazar Gómez, por presuntamente golpear e intentar ahorcar a su novia, la modelo Elia Ezrré, decidió levantar la voz y denunció el maltrato que sufría cuando era su pareja.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, la modelo comentó que fue novia del actor en el año 2017 y estuvo con él durante 11 meses, los cuales fueron llenos de mensajes amenazantes e incluso maltrato físico.

No sé por qué nos habíamos enojado, entonces me bajo del carro, empiezo a caminar rápido al elevador para subir y el detrás de mí, me sigue, me agarra del cabello, me jala, me tumba y me arrastra sobre el piso”, detalló la joven.