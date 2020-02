Continúan los premios Oscar 2020; La Mejor Fotografía es para '1917'

Estados Unidos.- Con la crema y nata de la industria cinematográfica ha comenzado en el Dolby Theather de Los Ángeles la 92° ceremonia de los Premios Oscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.

La gran protagonista de la noche es "Joker", de Todd Phillips, que acumula 11 nominaciones, seguida de cerca por otras favoritas como "1917" de Sam Mendes, "El Irlandés" de Martin Scorsese y "Erase una vez en Hollywood" de Quentin Tarantino con 10 nominaciones cada una.

Además, la coreana "Parasite" de Bong Joon-ho se erige como una de las posibles sorpresas de la noche. Acompáñanos con lo mejor de la velada.

Mejor Actor Secundario:

Brad Pitt por "Érase una vez en Hollywood".

Se impone a Al Pacino por "El irlandes"; Joe Pesci por "El irlandes"; Tom Hanks por "Un amigo extraordinario"; y Anthony Hopkins por "Los dos papas".

Se trata del primer Oscar para el famoso actor estadounidense.

Mejor Película Animada:

"Toy Story 4" de Disney Pixar y dirigida por Josh Cooley

Se impone a Cómo entrenar a tu dragón 3: el mundo perdido; ¿Dónde está mi cuerpo?; Mr. Link: el origen perdido; y Klaus.

Se trataba de la gran favorita para llevarse el galardón.

Mejor Corto Animado:

"Hair love" de Matthew A. Cherry

Se impuso a Daughter; Kitbull; Inolvidable; y Sister.

Mejor Guión Original:

"Parasite" de Bong Joon-ho

Derrotó a "Knives Out" de Rian Johnson; "Historia de un matrimonio" de Noah Baumbach; "1917" de Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns; y "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino.

"Parasite" y Bong Joon-ho dan un golpe de autoridad con uno de los primeros grandes premios de la noche.

Mejor Guión Adaptado:

"Jojo Rabbit" de Taika Waititi; basado en Caging Skies, de Christine Leunens

Es elegida sobre los guiones de "El irlandés", "Joker"; "Mujercitas"; y "Los dos papas".

La película sobre un chico de diez años fanático de Hitler durante la Alemania nazi gana su primer premio.

Mejor Corto:

"The Neighbors' Window" de Marshall Curry

Gana por sobre "Brotherhood"; "Nefta Football Club"; "The Neighbors' Window"; "Saria"; y "A Sister".

Mejor Diseño de Producción:

"Había una vez en Hollywood" y su diseñadora Barbara Ling.

Se lleva la estatuilla sobre "El irlandés"; "Jojo Rabbit"; "1917"; y "Parasite".

La recreación del Hollywood de los setentas fue suficiente para llevarse el premio.

Mejor Diseño de Vestuario:

"Mujercitas" de la diseñadora Jacqueline Durran.

Le ganó a "El irlandés"; "Jojo Rabbit"; "Joker"; y "Once Upon a Time in Hollywood".

La mexicana Mayes Rubeo, diseñadora del vestuario de Jojo Rabbit no pudo imponerse en esta categoría.

Mejor Documental:

"American Factory" de Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert.

Se impone a "The Cave"; "The Edge of Democracy"; "For sama"; y "Honeyland".

Mejor Corto Documental:

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" de Carol Dysinger y Elena Andreicheva.

Obtiene la estatuilla por sobre "In the Absence"; "Life Overtakes Me"; "St. Louis Superman"; y "Walk Run Cha-Cha".

Este documental sobre una escuela de skateboarding para mujeres en Kabul, Afganistán se impuso a sus competidoras.

Mejor Actriz Secundaria:

Laura Dern por "Historia de un matrimonio".

Le ganó a Kathy Bates por "Richard Jewell"; Scarlett Johansson por "Jojo Rabbit"; Florence Pugh por "Mujercitas"; y a Margot Robbie por "Bombshell".

Laura consigue el galardón gracias a su interpretación de una implacable abogada en "Historia de un matrimonio".

Mejor Edición de Sonido:

Donald Sylvester por "Ford v Ferrari".

Derrota a "Joker"; "1917"; "Once Upon a Time in Hollywood"; y "Star Wars: Episodio IX".

Mejor Mezcla de Sonido:

Mark Taylor y Stuart Wilson por "1917"

Triunfa sobre "Ad Astra"; "Ford v Ferrari"; "Joker"; y "Erase una vez en Hollywood".

Mejor Fotografía:

Roger Deakins por "1917"