'Con sabor a mezcal' Cornelio Reyna III muestra su nuevo sencillo

CDMX.- “Ese cuentito” es el nuevo sencillo de Cornelio Reyna Tercero, cuyo video se realizó durante tres días en Oaxaca.

En entrevista, Cornelio Reyna habló sobre esta canción que muestra la identidad y el origen de sus raíces musicales.

Disfruté como pocas veces la realización de este video, sentí una gran vibra entre toda la producción y en la gente que amablemente nos prestó las instalaciones de la finca, fueron tres días de intenso trabajo, pero cada momento y cada escena le puse mucho empeño”, dijo Cornelio Reyna Tercero.

“Ese cuentito” narra la historia del protagonista, Cornelio Reyna Tercero, quien al sufrir un engaño de su pareja, personificado por la joven modelo Karla Ruíz Ramírez, decide no volver jamás, no creer más en el cuento de su ex novia.

Cornelio Reyna muestra un nuevo sencillo, FOTO: CORTESÍA

El estreno del video “Ese cuentito” será durante la segunda semana del mes de agosto.

