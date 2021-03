Guanajuato.- Cornelio Reyna Tercero hijo de Cornelio Reyna Jr. y nieto de Cornelio Reyna, mostró desde muy pequeño su interés por la música y ahora sigue con ese legado ancestral

Cornelio Reyna Tercero, por consejo de su padre, se dedica totalmente a sus estudios y se recibe como Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Tras el fallecimiento de su padre, Cornelio Reyna Tercero decide, con el apoyo de su familia, seguir los pasos de su padre y de su abuelo en los escenarios musicales.

Cornelio Reyna Tercero inicia su carrera de manera profesional en el año 2016 y desde entonces ha recorrido gran parte de México, llevando toda la música que a su padre y a su abuelo los hicieron famosos.

Su primera producción discográfica se tituló “Homenaje a Dos Grandes”, la que contiene éxitos de su abuelo Cornelio Reyna y de su padre Cornelio Reyna Jr.

Su segundo disco “De Ayer a Hoy”, contiene cinco temas de su abuelito Cornelio Reyna Cisneros, uno de su padre Cornelio Reyna Jr., tres de su autoría como “El Rey del Bajo sexto”, corrido que le compuso a su abuelo Cornelio Reyna, además de otros tres temas de distintos compositores.

Este 2021 presenta su disco "La misma camisa" del cual se desprendió como primer sencillo la canción de "El Mudo" éxito de la Sonora Santanera, a la que se le puso todo el estilo norteño. Cabe mencionar que dicha canción también fue grabada en 1964 por su abuelo Cornelio Reyna Cisneros.

La producción “La misma camisa” está conformada por un total de 13 temas, entre norteñas, rancheras y boleros, un disco que vendrá a ser un parteaguas en la carrera musical del joven cantautor tamaulipeco radicado desde varios años en la ciudad de México.

Estoy muy contento con este disco, decidimos no meter temas ni de mi abuelo ni de mi papá, se escogieron cuatro covers totalmente ajenos al género norteño, canciones que no se habían escuchado en norteño, y también vienen temas inéditos. Sé que el resultado luego de varios meses de trabajo fue muy bueno, estoy seguro que le gustará a la gente, es un disco diferente, vienen temas de amor, de desamor, boleros, cumbias y norteñas, todo al estilo de su amigo Cornelio Reyna Tercero, siempre respetando esa línea que he manejado en las primeras producciones, darle un estilo norteño del sello que traemos los Reyna”, dijo el cantautor mexicano.