Sí habrá Corona Capital 2021: Destapan cartel oficial, fecha y lugar

México.- El festival musical Corona Capital 2021 sí se realizará en la Ciudad de México. A través de sus redes oficiales, el evento destapó su cartel, la fecha y el lugar donde se realizará.

#CoronaCapital 2021

20 y 21 de noviembre.#PreventaCitibanamex: 16 y 17 de septiembre. pic.twitter.com/fyi26NBDAg — Corona Capital (@CoronaCapital) September 13, 2021

El Corona Capital 2021 tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con Tame Impala, Disclosure, The Kooks, LP, Twenty One Pilots y The Bravery encabezando el cartel.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital 2021?

En la página oficial del Corona Capital 2021 se pueden ver los costos de los boletos, así como sus respectivas fases, que van cambiando y aumentado el precio conforme se acerca el día del evento.

Los boletos se pueden conseguir en preventa exclusiva con City Banamex los próximos 16 y 17 de septiembre. A partir del 18 de septiembre, comienza la venta general a las 11 de la mañana a través de Ticketmaster y en taquillas generales.

