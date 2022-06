¡Detengan todo! Destapan cartel del Corona Capital 2022 y este es el lineup

México.- Tras muchas especulaciones se destapó el cartel del Corona Capital 2022 que ‘voló la cabeza’ de muchos fans que aplaudieron la curaduría de bandas.

Desde My Chemical Romance, pasando por Two Door Cinema Club, Arctic Monkeys, el cartel es de lo más nutrido para los melómanos que ya lanzaron su venía para la edición que se realizará este 18, 19 y 20 de noviembre en el Foro Sol -primera vez que son tres días-.

Los Arctic Monkeys serán otro de los headliner. Foto: Especial.

Algunos de headliner son: Paramore Muy Chemical Romance, Lil Nas X y Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cirus, Foals, Brian Wilson, Marina ,Cuco, The Kooks, The 1975, Viagra Boys, Run The Jewels, entre otros.

La preventa citibanamex para tarjetahabientes se realizará los días 13 y 14 de junio de 2022 a través del sistema Ticketmaster en su página de internet.

Entre las sorpresas está el regreso de Liam Gallagher, el vocalista de Oasis, luego de su visita a la Ciudad de México en 2008. Además de Brian Wilson, fundador de The Beach Boys.