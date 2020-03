Coronavirus separa a Enrique Peña Nieto de su novia Tania Ruiz

México.- La modelo y novia de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, se encuentra viviendo la cuarentena con su pequeña hija Carlotta en la Ciudad de México, pero del ex Mandatario no se sabe nada, dijo Gerardo Ruiz, hermano de la rubia.

A través de videollamada, el joven explicó que él decidió regresar a San Luis Potosí a pasar la cuarentena con sus papás, pues el ambiente es mejor que el de la Ciudad de México.

Al preguntarle por el paradero de Enrique Peña Nieto y saber dónde se encuentra viviendo la contingencia por el Covid-19, Gerardo dijo que su hermana está sola y por lo tanto no sabe dónde se encuentra.

Tania la está pasando junto con su hija y ahorita cada quien en familia y entre menos salgas, mejor. No se nada de él, no he hablado con él, seguramente también está en cuarentena… cuando le hablo a Tania le pregunto cómo está ella y cómo está mi sobrino, con él, no le he marcado, seguramente está bien”, respondió.