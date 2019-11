Cortaron cartucho, narra actriz secuestro del actor leonés Alejandro Sandí

Estado de México.- La actriz y cantante Esmeralda Ugalde narró los momentos de angustia que vivió al ser víctima del robo de una camioneta, sus pertenencias y testigo del secuestro de su amigo, el actor leonés Alejandro Sandí, el domingo pasado en el Nevado de Toluca.

La actriz reiteró que el domingo temprano salieron de su casa, junto con la actriz Vanessa y el actor Alejandro Sandí.

Dijo que les tocó la mala fortuna, porque hombres armados los atracaron y encañonaron.

Señaló que ambas salieron del lado derecho del coche al ver a los delincuentes.

Vanessa y Esmeralda se quedaron en el suelo y esperaron que se fueran los hombres armados.

Esmeralda dijo que nunca se dio cuenta del secuestro.

Ya una vez con las otras personas que habían sido víctimas de robo, se dieron cuenta que otra persona había sido secuestrada.

Aseguró que ambas siguieron los protocolos, hacer llamadas, avisar a las autoridades e informar a los familiares.

Por la noche, dijo que subieron el video para "pasar la voz".

El video

La actriz aseguró que ya vio a Alejandro, que está tranquilo, pero seguramente en shock.

Me imagino que está en shock, porque todavía no dimensiona todo, no está conectado, no está nada, está volviendo a la realidad", indicó.