Courteney Cox se despidió así de su hija al creer que moría en un avión

El pasado 11 de febrero la actriz Jennifer Aniston cumplió 50 años, y decidió celebrarlo pocos días después llevándose a sus amigos a un viaje a México. Sin embargo, el arranque del mismo fue algo accidentado, ya que el avión que llevaba a la protagonista de Friends y a los suyos tuvo un percance aéreo por el que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

Ahora ha sido Courteney Cox quien ha hablado del enorme susto que les supuso el fallo del avión. La también protagonista de la serie de los noventa y buena amiga de Aniston viajaba en el mismo jet privado hacia Cabo San Lucas, en la Baja California, cuando tuvo lugar la emergencia. Cox ha confesado que el incidente la llevó a temer por su vida, y eso que ella no es precisamente cobarde cuando se trata de aviones.

Cox, de 54 años, ha desvelado que el miedo que pasó le hizo mandarle mensajes tanto a su hija Coco, nacida hace 15 años de su relación con el también actor David Arquette, como a su pareja, el músico Patrol Johnny McDaid. "Le mandé un mensajito a Coco. 'Te quiero'. No le dije por qué... También a Johnny. A él le conté todo lo que estaba pasando, y cuando todo acabó hice una videollamada con él". La actriz y el vocalista del grupo Snow Patrol, de 42 años, mantienen una relación de ida y vuelta desde 2013. Anunciaron su compromiso en 2014, pero nunca se han casado.

"Pasé verdadero miedo"

"No tengo ningún miedo a volar, mi padre era piloto", ha contado la intérprete a la publicación estadounidense Extra acerca del incidente. "Pero pasé verdadero miedo, porque cuando despegamos oímos un ruido muy, muy fuerte y fue como: 'Vaya, con ese ruido me parece que tendríamos que revisar bien el neumático". Efectivamente, ahí estaba el problema: "No había neumático, no había ni rueda". Al parecer, un problema en el despegue hizo que la rueda se perdiera.

"Por suerte, había dos ruedas a cada lado y dos en la zona frontal", continúa Cox. "Estuvimos en el aire durante cuatro horas, quemando combustible y pensando constantemente cómo iba a ser cuando aterrizáramos... Pero tocamos tierra de forma muy suave". Así, el grupo (formado por unas 10 mujeres, muchas de ellas actrices o guionistas de cine y televisión) realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ontario, en California, y pasadas un par de horas cambiaron de avión para continuar el viaje.