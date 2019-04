Cover de 'Take me on' con mariachi rompe el Internet

Ya sea en películas o en memes, la canción ochentera "Take Me On", de A-ha, se ha convertido en un ícono en Internet. Y esta nueva versión en mariachi causó furor entre los internautas.

El grupo Mariachi Entertainment System, de San Antonio, Texas, subió a youtube un cover que no sólo reproduce la canción en su propio estilo, si no que incluso realizaron un video muy parecido al éxito original de los 80's como homenaje.

Incluso sus familias participaron en el video, pues en una de las partes se ve a uno de los trompetistas del grupo tocar un solo con un niño en brazos.

Fenómeno viral

El video en unos pocos días ha alcanzado más de 23 mil visualizaciones y son impresionantes los más de mil Me gusta contra sólo 6 No Me Gusta.