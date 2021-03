¿Dónde está mi vacuna? Enrique Guzmán exige su segunda dosis anti Covid-19

México.- El cantante Enrique Guzmán dio a conocer que al llegar el día de la cita para aplicarse la segunda dosis de la vacuna anti Covid-19, acudió, pero no había reactivo, ni nadie que le informara.

El famoso de 78 años de edad se aplicó la primera dosis en febrero pasado, y este viernes, 26 de marzo, ya le tocaba la segunda vacuna para completar el cuadro de inmunidad, pero no había, lo que le molestó y lo expuso en Twitter.

Aquí está mi cita para mi segunda vacuna… me presenté y no hay vacunas ni nadie que me informe nada. ¿Dónde está mi vacuna?”, preguntó el intérprete.