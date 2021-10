México. Larry Hernández, cantante de música regional mexicana, reveló al programa Ventaneando cómo han sido las primeras secuelas que le dejó el Covid-19 que padeció y lo tuvo grave de salud.

El intérprete anunció el pasado 6 de agosto que se encontraba en estado grave de salud luego de dar positivo a Covid-19, la primera de las secuelas que dejó la enfermedad en él, fue la pérdida de más de 10 kilos.

Durante el programa de espectáculos vespertino de TV Azteca, Larry platicó que debido al virus, sufrió una baja de testosterona y esto le trajo problemas en la intimidad.

Así son las pastillas que me dieron de testosterona porque sí me afectó, hicimos una revisión, me sacaron sangre y estudios que duraron como 4 o 5 días y cuando regreso, me dijo: ‘te jodió la testosterona estás bajísimo’”, contó Larry Hernández.